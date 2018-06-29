5 ton nohudu ateşe verdiler

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Cimikanlı Mahallesi’nde Hasan Halıgür’e ait tarlayı kiralayarak nohut ekimi yapan Cuma Kavuzkoz, hasat zamanının gelmesiyle nohutları deste halinde sökerek patoza verilmek üzere harman haline getirdi. Toplanan nohutlar patoza verilmeden kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Nohut harmanının yandığını gören Kavuzkoz, alevleri kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 5 ton nohut kül oldu.