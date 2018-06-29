Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 22:33

5 ton nohudu ateşe verdiler

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 10 dönüm tarladan toplanan 5 ton nohut, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

5 ton nohudu ateşe verdiler

29 Haziran 2018 22:33


Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Cimikanlı Mahallesi’nde Hasan Halıgür’e ait tarlayı kiralayarak nohut ekimi yapan Cuma Kavuzkoz, hasat zamanının gelmesiyle nohutları deste halinde sökerek patoza verilmek üzere harman haline getirdi. Toplanan nohutlar patoza verilmeden kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Nohut harmanının yandığını gören Kavuzkoz, alevleri kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 5 ton nohut kül oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç