50 bin liralık altınları sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta bir mağazada çalışan Suriyeli bir kız bulduğu 50 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki bir giyim mağazasında yaşandı. Kardeşinin nişan alışverişi için İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen Sümeeyye Yıldız, kadın giyim mağazasına gelerek alışveriş yaptı. O sırada, namaz kılmak için mağaza çalışanlarından yer isteyen Yıldız, namazını kıldıktan sonra çantasından fark etmeden altın dolusu kutuyu düşürerek mağazadan ayrıldı.

Mağazanın deposunu düzenlemek için alt kata inen mağaza çalışanı Suriyeli Rezzan Sado, bir kutu ve kutu içinde kolye, bilezik ve çeşitli mücevherler gördü. Sado, değerli eşyaları bulduğunu mağaza müdürü Ali Kağan Başkonuş'a söyledi. Yaşanan olayı polise bildiren mağaza müdürü Ali Kağan Başkonuş, güvenlik kamerası ve alışveriş fişlerinden altınların sahibine ulaştı.

Suriyeli Rezzan Sado tarafından bulunan yaklaşık 50 bin lira değerindeki altınlar Sümeyye Yıldız'a teslim edildi.