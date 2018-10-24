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55 yaşındaki muhtar, kalbine yenik düştü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Beyyurdu Mahallesi’nin 3 dönemdir muhtarlığını yürüten Aslan Yalçın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Beyyurdu Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yürüten Aslan Yalçın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Elbistan'a bağlı Beyyurdu Mahallesi'nin muhtarı Aslan Yalçın (55), evinde aniden rahatsızlandı. Hemen Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın'ın, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yalçın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yalçın'ın vefat haberini alan ailesi, sevenleri ve diğer mahalle muhtarları büyük üzüntü yaşadı.


3 dönemdir muhtarlık yapan Aslan Yalçın'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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