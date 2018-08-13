60 yıllık ilköğretim okulu ilgi bekliyor

Mahalle sakinleri ise eski binanın yerine yeni okul istiyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi’nde yer alan Selimiye İlk ve Ortaokulu 1959 yılından bu yana eğitim veriyor. Okulda 5 derslikte 330 öğrenci eğitim öğretim görürken, mahallede yaşayan bazı öğrenciler ise çevre mahallelerdeki okullarda taşımalı sistem kapsamında öğrenim görüyor.

Yeni bir okul yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, ödeneğin olduğunu ancak yeni okulun yapılmadığını iddia etti.

Selimiye Mahallesi’ne acilen yeni bir okul yapılmasını isteyen CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, "Burada eğitim yapmak çok zor görünüyor, resmen baraka konumunda. Çocukların eğitim alması mümkün değil. Çok zor şartlarda eğitim verildiği görülüyor. Bu mahallemizdeki eğitim sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Devletimizin buna gücü ve imkanı vardır. Özellikle gerekli gereksiz, birçok yere yapılan yatırımları gördüğünüz zaman buraya bu okulun yapılmasının çok acil olduğunu görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Yeni bir okul yapılması için birçok kez girişimlerde bulunduğunu söyleyen Selimiye Mahalle Muhtarı Ali İmer ise "5 yıldır ben bu okul için çok uğraşıyorum ve hiçbir yerden de olumlu netice alamıyorum. Milli Eğitime de gittim valiliğe de gittim ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Ödeneğimiz geldi duruyor, ancak burası yapılmadı. Bizim başka bir obamızda okul yerimiz de var ancak yeni okul yapılmıyor” dedi.

70 yaşında olduğunu ve 1959 yılında okulun ilk öğrencisi olduğunu söyleyen Mehmet İmer, "Ben 1. sınıfı bir ahırlıkta okudum, 2. sınıfı 1959 yılında bu okulda başladım ve o günden bugüne kadar bu okul duruyor. Benim torunumun çocuğu hala bu okulda eğitim görüyor. Yetkililerden yeni bir okul istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kurtuluş İmer isimli vatandaş, “Benim şu anda burada 4 çocuğum eğitim görüyor. Bu okuldan mezun olan öğrenci hiçbir şekilde başarılı olamıyor. Ve bu okula gelen öğretmenler ise çok fazla duramıyor. Burası 16 metre kare ve bir evin odalarından küçük odalarda eğitim görülüyor. Acilen bu mahallemize okul yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.