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07 Temmuz 2017 14:08

7.7.2017 çılgınlığı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde evlilik hazırlığı yapan çok sayıda çift, nikah tarihlerini unutulmaz kılmak için, gün, ay ve yılı 7 rakamından oluşan 07.

7.7.2017 çılgınlığı

07 Temmuz 2017 14:08

07.2017 tarihini seçtiler.


07.07.2017 tarihinde nikahlarını kıydırmak için günler öncesinden randevu alan genç çiftler, nikah salonunda imza töreni için sıralarının geleceği saati beklediler. Belediye Evlendirme Memurluğu, 7.7.7. tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftler nedeniyle yoğun bir gün yaşarken, Elbistan’da yaklaşık 40 çiftin, nikah tarihi olarak bugünü seçtiği öğrenildi.


Genelde hafta sonlarını nikah günü için seçen gelin ve damatlar, gün, ay ve yıldaki rakamların aynı olması nedeniyle 7 Temmuz’u nikah tarihi olarak seçtiler.


Günler öncesinden randevu alan ve nikah saatlerini heyecanla bekleyen çiftler, evlilik akdini gerçekleştiren imzayı atarak, mutluluğa ‘evet’ dediler.


Her yıl gün, ay ve yıl rakamlarının tek rakama denk geldiği günler, evlenecek çiftler tarafından büyük ilgi görürken, 2017 yılının en ilgi çeken günü ise, 07.07.2017 oldu. Hayatlarının en mutlu gününe bir anlam katmak isteyen ve ileriki yıllarda nikah tarihini unutmamak isteyen çiftler, tek rakamla özdeşleşen günleri nikah tarihi olarak seçtiler.


7.7.2017 tarihinde nikahları kıyılan Hülya Koçak ve Halil Günal çifti de bu tarihi seçerek, nikah tarihlerini unutulmaz kılan çiftler arasında yer aldılar. Önümüzdeki günlerde düğün yapacaklarını belirten Halil Günal, “Nikah tarihimizi unutulmaz kılmak amacıyla bu tarihi seçtik. Daha önceden randevu aldık ve bize verilen saate nikah merasimi için evlendirme memurluğuna geldik. Çok mutluyuz. 7.7.2017’de evlilik için imzamızı attık. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.




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