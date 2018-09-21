85 kişilik işe bin 346 kişi başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki okullarda 9 ay süreyle çalıştırılacak 85 kişi, başvuru yapan bin 346 aday arasından kurayla belirlendi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) noter huzurunda yapılan kura çekimine, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, İŞKUR Elbistan Merkez Müdürü Hüseyin Açar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ile noter yetkilileri katıldı. Toplam bin 346 kişinin başvuruda bulunduğu kura çekimi, saat 10.00'da başladı. Çoğunluğu bayanlardan oluşan adaylar ise erken saatlerden itibaren Halk Eğitimi Merkezi bahçesini doldurdu. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak personellerin isimleri belirlendi ve kayıt altına alındı.

Kurada ismi çıkanlar, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle işbaşı yapacak ve 28 Haziran 2019'a kadar TYP çerçevesinde istihdam edilecek.

İsmi kurada çıkan bir vatandaş, çalışacağı 9 ayla birlikte emekli olacağını belirterek, “Emeklilik için 9 ay eksiğim vardı. Çok şükür kuradan ismim çıktı. Bu işte çalışıp 9 ay sonra emekli olacağım. Allah, herkese gönlüne göre versin” diyerek sevincini dile getirdi.

Kurada ismi çıkmayan bir vatandaş da, üzüldüğünü belirterek, “Buradakilerin çoğu umut için gelmişti. İsmimiz çıkmadı. Kısmet değilmiş. İnşallah başka sefere. Başka iş arayacağız artık. Burası, kısmetimizde yokmuş” şeklinde konuştu.