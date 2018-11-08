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89 yaşındaki Kore Gazisi vefat etti

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi’nde ikamet eden Kore Gazisi Ali Bayat vefat etti.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Ali Bayat vefat etti. Bayat'ın naaşı yarın Bozlar Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


Ali Bayat kimdir?


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 01.07.1929 tarihinde doğdu. 20.10.1950 tarihinde piyade er olarak 7. Erzincan Piyade Alayı'nda askerliğe başladı. NATO kapsamında savaşa dahil olan Türk birliklerine katıldı. 1952 yılında terhis olduktan sonra gazilik unvanı aldı. Gazi Ali Bayat tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

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