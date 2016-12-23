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23 Aralık 2016 15:10

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

23 Aralık 2016 15:10

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sürüler halinde yaşayan domuzlar, kar ve soğuk havanın etkisi ile yiyecek bulamayınca, mahalleye indiler. Mahalledeki vatandaşlara saldıracakları sırada avcılar tarafından 2 domuz vurulurken, silah sesleri üzerine diğerleri dağa doğru kaçtı.
Göksun ilçesinin en yüksek rakımlı mahallelerinden biri olan Çardak’ı çevreleyen dağlarda ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban domuzları, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamadı. Yiyecek bulmak için mahalleye inen domuz sürüsü, evlerin önündeki çöp konteynerleri ve kovaları karıştırmaya başladı. Domuzları mahalle içindeki ara sokaklarda fark eden mahalle sakinlerinin uğraşları da aç hayvanları uzaklaştırmaya yetmedi. Av tüfekleri ile domuzların peşine düşen mahalle sakinleri, 2 domuzu öldürürken birçoğunu da yaraladı. Diğer hayvanlar ise silah sesleri üzerine dağlara doğru kaçtı.
Mahalle sakinleri ise, bölgede çok sayıda yaban domuzu sürüsü olduğunu belirterek, “Bölgede kar yağışı çok fazla. Bu hayvanlar da mahallemizin etrafındaki ormanlık alanlarda yaşıyorlar. Yazları ve ilkbaharda elma bahçelerine girip zayiata neden oluyorlar. Kışın da aç kalınca mahalleye kadar iniyorlar. Sürüyle gezen bu hayvanlar hem vatandaşlar, hem de yoldaki araç sürücüleri için ciddi tehlike doğuruyorlar. Bu akşam da çok sayıda hayvan mahalleye gelmiş. Ara sokaklara dağılanlardan ikisini öldürdük. Diğerlerinin bir kısmı da yaralı olarak kaçtı” ifadelerini kullandılar.



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