Acemi kasaplar bundan sonra işi uzmanına bırakacaklarını söyledi

Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı. Hastaneye başvuran bazı vatandaşlar ise bundan sonra işi uzmanına bırakacaklarını söyledi.

Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklarını işin uzmanı kasaplar yerine kendileri kesmek isteyen vatandaşlar yaralanarak hastanelik oldu. Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına gelen yaralılar, kurban kesimi sırasında parmak, kol ve çeşitli beden yaralanmalarına maruz kaldıklarını, her yıl yaşananları televizyonlarda görmelerine rağmen ders almadıklarını söyledi. Kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastaneyi meşgul ettikleri için özür dileyerek bundan sonraki yıllarda işi uzman kişilere bırakacaklarını söyledi.