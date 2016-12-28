AEL’de, 7 milyon 500 bin ton kömür üretildi

Devasa iş makineleri ile açık sahada kömür üretimi yapan Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü, iki ayrı termik santrale kömür sağlıyor. Yaklaşık 22 milyon metreküp dekapajın yapıldığı işletmede, yıl sonu itibarı ile üretim rakamları belli oldu.

Türkiye linyit rezervinin yüzde 50’lik kısmının yer aldığı Afşin-Elbistan bölgesinde, 1981 yılından beri Kışlaköy Mahallesi’ndeki alandan kömür üretimi gerçekleştiren Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü, 2016 yılı içinde yaklaşık 22 milyon metreküp dekapaj yaparak, yaklaşık 7 milyon 500 bin ton kömür üretimi gerçekleştirdi.

2015 yılında 5 milyon 500 bin ton kömür üretimi gerçekleştiren AEL İşletme Müdürlüğü, 2016 yılında bu rakamı daha da artırarak, 7 milyon 500 bin tona ulaştı.

Afşin-Elbistan A Termik Santralinin yanı sıra, Afşin-Elbistan B Termik Santraline de kömür vererek, her iki santralin elektrik üretimine imkan sağlayan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü, 2014 yılında ise, 12 milyon 398 bin ton kömür üretimi gerçekleştirmişti.

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürü Atilla Dalbudak, geçen yıla oranla daha fazla kömür üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 2016 yılında yaklaşık 22 milyon metreküp dekapaj yaparak, yaklaşık 7 milyon 500 bin ton linyit kömürü üretimi yaptıklarını söyledi.

AEL İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan herkesin sorumluluk bilinci ile hareket ederek, en yüksek üretim rakamlarına ulaşmak için çaba harcadığını belirten Dalbudak, üretilen kömürün Afşin-Elbistan A Termik Santralinin yanı sıra, Afşin-Elbistan B Termik Santraline de gönderildiğini kaydetti.



İlk kazma 1976’da vuruldu

Kışlaköy Kömür Sahası’nda 1976-1979 yılları arasında klasik kazı metodu ile 3 milyon metreküp hafriyat yapılarak ilk çukurun açılmasının ardından, döner kepçeli ekskavatörlerle dekapaj (kazı) işlemine 6 Ekim 1981 tarihi itibarı ile başlanırken, toplam 540 milyon ton kömürün yer aldığı Kışlaköy Kömür Sahası’nda açık havza yöntemi ile üretim yapılıyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılamak için kurulan AEL İşletmesi, Kasım 2003 tarihinden itibaren 4x360 MW’lık B Termik Santrali’nin de kömür ihtiyacını karşılamaya başlarken, Park Teknik’in Çöllolar Ocağı’ndan B Termik Santrali’ne kömür verilmeye başlanmasıyla 28 Temmuz 2009 itibarı ile B santraline kömür sevkiyatı son bulmuştu.

Çöllolar sahasında 6-10 Şubat 2011’de meydana gelen heyelanlar sonucunda AEL İşletmesi, B Termik Santraline 2011 Mart ayından itibaren yeniden kömür vermeye başlamıştı.

AEL İşletmesi’nde kömür alınan tarıma elverişli alanın eski haline getirilmesi sonucunda, 2013 tarihi itibarı ile orman ve işletme sınai ve sosyal tesis bölgesinden 907,6 hektarlık bir alan ağaçlandırılarak 500 bini adedi iğneli ve 300 bin adedi de yapraklı olmak üzere yaklaşık 800 bin adet ağaç dikildi.