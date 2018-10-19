AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik: "Ek göstergenin 3600 olmasını istiyoruz"

AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik, "Ek göstergenin 3600 olması yönünde taleplerimiz var ve bunun çıkarılmasıyla ilgi gerekli girişimlerimiz yapılıyor" dedi.

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çelik, "AFAD sendikası olarak 2014 yılında kurulmamız nedeniyle tekrar bir kongremiz oldu. Eylül ayında yeni yönetimimizi oluşturduk. Yeni yönetimiz ile birlikte illerimizi ziyaret ediyoruz. İllerdeki personel arkadaşlar ile değerlendirme toplantısı yaparak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bizim İçişleri Bakanlığına ve AFAD çalışanları sorunlarıyla ilgili rapor düzenleyeceğiz" dedi.

Başkan Çelik, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu raporla ilgili yönetimimiz ile beraber katkılarını almak üzere gezilerimizi devam ettiriyoruz. Bugün ise, Kahramanmaraş ilindeyiz. Başta AFAD Bölge İl Müdürlüğü çalışan arkadaşlarımızla beraber karşılıklı bir istişare görüşmemiz söz konusu oldu. Alacağımız notlar ile beraber varsa sıkıntılar çözüm noktasında neler yapılması gerektiğini ilgi bir önerilerimiz olacak İçişleri Bakanlığımıza. Bizim birinci temel hedefimiz arama kurtarma teknisyenlerini 12-36 sorunları var onla ilgili bazı çalışmalar oldu. Ama bir netice alınmadı ve en önemlisi atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz yok. Kamu kurumu ve kuruluşlarına gerek kalmaksızın isteyen personel yönetmeliğin çıkması halinde çok rahat bir şekilde nakil yapılma söz konusu olunca da bırakılması. Görevde yükselme sınavı yaklaşık sivil savunma döneminden çıktıktan sonra 8-9 yılı herhangi bir sınavı açılmadı genel anlamda. Bizim temel amacımız görevde yükselmenin bir standart halinde bir düzende yapılması. Enformasyon memurları ve AFAD teşkilatı daha önce Kültür Bakanlığı enformasyon turizm araştırmacı ve teknik hizmet alındı yan ödeme dağıtıldı. Ama AFAD teşkilatına enformasyon memurlarına genel idari hizmetleri sınıfında normal memur statüsünde değerlendirilmektedir. Bu vesile ile birinci hedefimiz bu saymış olduklarım yönetmelikler ve ekstradan bizim enformasyon memuru arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılması ve en önemlisi AFAD tazminatı çıkarılması. Diğer kamu kuruluşlarıyla kıyaslama yapıldığı zaman AFAD'da çalışan personelin ekstra bir iş güçlüğü bakımından değerlendirme yapılması gerekirse bunun bir ödeme cetveli üzerinden yapılması gerekir ve şu an gündemimizde olan ek gösterge 3600 oranında sağlıkçılarda, imamlarda, polislerde ilaveci sınıflarında olan çalışanlar için bir çalışmamız var. Biz istiyoruz ki; bütçe anlamında bakıldığı zaman sadece binde bir oranında bir maliyet söz konusu olabilir çünkü AFAD, çalışanı normal kadro sayısı 6 bin 500 ama çalışanı 4 bin 500 arasında yani tümüne kadromuz dolu olsa bile bu ekstradan sayılan hizmet gurupları içerisinde sayıldığı zaman biz AFAD çalışanlarında diğer kamu kurumlarına bir avantajı olması açısından ek göstergenin 3600 olması yönünde taleplerimiz var ve bunun çıkarılmasıyla ilgi gerekli girişimlerimiz yapılıyor."