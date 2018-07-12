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12 Temmuz 2018 16:20

Afrin şehitlerine vefa

Kahramanmaraş’ta lise idarecileri ve öğrencileri tarafından Afrin’de şehit düşen Mehmetçikler anısına zeytin fidanı dikildi.

Afrin şehitlerine vefa

12 Temmuz 2018 16:20


Onikişubat ilçesindeki İklime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev esnasında şehit düşen 35 Mehmetçik adına okul bahçesine 35 zeytin fidanı dikti. Okul bahçesine dikilen zeytin fidanlarının önlerine şehit düşen askerin ismi ve memleketi yazılırken, yanlarına da Türk bayrağı dikildi. Öğrenciler zeytin fidanlarının bakımlarını üstlenirken, okul içinde 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in adına derslik ve büyük bir portre de yer alıyor.


Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçiğe her zaman destek olduklarını söyleyen İklime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zeliha Özel, “Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Operasyonlarımız başladığı günden itibaren Kur’an-ı Kerim ve dualar ederek Mehmetçiğe destekte bulunduk. Operasyonlarda şehit olan askerlerimizi yaşatmak istedik. Okul bahçemizde vatan millet bahçemizi aşılamak adına 35 adet zeytin fidanı ile önlerine Türk bayrağımızı ve şehit düşen askerlerimizin isimleri ile memleketlerini yazdık. Bu çalışmadan sonra çocuklarımız ile anı defterleri oluşturduk. Şehit aileleri için öğrencilerimiz anılarını yazdı. Kumbara oluşturarak Mehmetçiğe destek amaçlı para bağışladık. Zeytinlerimizi her bir öğrencimize zimmetledik” diye konuştu.


Lise öğrencisi Neslihan Gökduman ise, “Öncelikle şehitlerimiz adına hediyeler aldık ve hediyeler gönderdik. Bizi çok etkiledi bu operasyon. Her zaman şehit ailelerimizin yanlarında olmayı çok istedik. Bu da bizi gönülden çok fazla etkiledi” diye konuştu.




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