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16 Ağustos 2018 16:39

Afşin Belediyesi, ABD mallarını boykot etti

Kahramanmaraş Afşin Belediyesi, sosyal tesislerinde bulunan ABD menşeli ürünleri satmama kararı aldı.

Afşin Belediyesi, ABD mallarını boykot etti

16 Ağustos 2018 16:39

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, dolapları kendi elleriyle boşalttı.


Türkiye genelinde ABD ürünlerini boykot eden vatandaşların ardından Afşin Belediyesi de ABD menşeli ürünleri boykot kararı aldı. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçe belediyesi sosyal tesislerinde bulunan ABD ürünleri, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından tek tek toplandı.


Amerika kökenli firmaların sattıkları hiçbir ürünün belediye sosyal tesislerde satılmasına, kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Başkan Güven, "Belediyemiz tarafından işletilen küçük bir sosyal tesisimiz var. Malum ülkemize ekonomik saldırılar var. Bu saldıranların başından Amerika var. Biz de Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına hemen karşılık verdik. Şu anda Amerika kökenli firmaların sattıkları hiçbir ürünün belediye sosyal tesislerde satılmasına, kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Amerikan sermayesinin en büyük temsilcisi kola. Artık biz belediye sosyal tesislerinde içmiyoruz, içirtmeyeceğiz, satmayacağız. Tüm duyarlı Afşin halkının da bize destek olacağına inanıyoruz. Bu milli mücadeleye, milli seferberliğe, ekonomik seferberliğe katkı vereceklerine inanıyoruz. Kola satılacak ama yerli kola satılacak. Amerikan sermayesine Afşin belediyesi olarak izin vermiyoruz" dedi.




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