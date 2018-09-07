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07 Eylül 2018 15:47

Afşin C Termik Santrali için bilgilendirme toplantısı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi’nde yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Afşin C Termik Santrali için bilgilendirme toplantısı

07 Eylül 2018 15:47


Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Afşin’e yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali projesi ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlamasının ardından ilçede bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Afşin Belediye salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan yeni kurulacak santralin son teknolojiyle yapılacağını ve çevreye zararının en alt düzeyde olacağını ifade etti.


Toplantıya katılan vatandaşlar Çınar Mühendislik firması tarafından hazırlanan ÇED raporuna karşı çıktılar.




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