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22 Haziran 2017 09:41

Afşin-Elbistan A Termik Santrali modernize edilecek

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından modernize edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali modernize edilecek

22 Haziran 2017 09:41


Rehabilitasyonu gündemde olan ve yaklaşık 5 yıl çalışmaması düşünülen Afşin-Elbistan A Termik Santralinden 60 işçi B Termik Santraline tayin edildi.


İki ünite ile elektrik üretimine devam eden Afşin Elbistan B Termik Santralinin personel ihtiyacını karşılamak için Afşin-Elbistan A Termik Santralinde kazan, tribün, elektrik işletme, elektrik bakım, ölçü kontrol ve dış tesis bakım işçilerinden oluşan 60 kişi Afşin Elbistan B Termik Santraline gönderildi.


Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Afşin-Elbistan Termik Santralleri ve AEL Kömür İşletmesinde teknik gezi gerçekleştirmiş ve yetkililerelerken çalışmalar hakkında bilgi almıştı.


Yetkililer, enerji üretimine ara verilen A Termik Santralinin, çevreyle uyumlu hale getirilinceye kadar rehabilitasyon çalışmalarının devam edeceği bilgisini vermişti.




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