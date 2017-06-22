Afşin-Elbistan A Termik Santrali modernize edilecek

Rehabilitasyonu gündemde olan ve yaklaşık 5 yıl çalışmaması düşünülen Afşin-Elbistan A Termik Santralinden 60 işçi B Termik Santraline tayin edildi.

İki ünite ile elektrik üretimine devam eden Afşin Elbistan B Termik Santralinin personel ihtiyacını karşılamak için Afşin-Elbistan A Termik Santralinde kazan, tribün, elektrik işletme, elektrik bakım, ölçü kontrol ve dış tesis bakım işçilerinden oluşan 60 kişi Afşin Elbistan B Termik Santraline gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Afşin-Elbistan Termik Santralleri ve AEL Kömür İşletmesinde teknik gezi gerçekleştirmiş ve yetkililerelerken çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Yetkililer, enerji üretimine ara verilen A Termik Santralinin, çevreyle uyumlu hale getirilinceye kadar rehabilitasyon çalışmalarının devam edeceği bilgisini vermişti.