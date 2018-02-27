Afşin’den Afrin’e klipli destek

Afşinli yerel sanatçılarının söylediği “Vur Mehmed’im” şarkısını sosyal medyada binlerce kişi izledi.

Ozan Erbabi’nin söz ve müziğini yazdığı “Vur Mehmed’im” şarkısını yerel sanatçılar Hüseyin Özdemir, Ozan Erbabi, Ozan Diyari, Ozan Pınari, Ozan Fidani, Hakan Erdoğan, Fadime Karakuş ve Sultan Karakuş seslendirdi.

Ozanları makamında kabul eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşinli ozanların yaptığı “Vur Mehmed’im” şarkısıyla duygulandıklarını söyledi. Güven, “Kahramanmaraş şairler şehridir. Kahramanmaraş’ın şairler şehri olmasındaki en büyük katkı Afşinli şair ve ozanlarımızdan gelmektedir. Bu coğrafyanın farklı bir yapısı var. Vatanına, milletine, bayrağına, diline, dinine bağlı insanların yaşadığı; yiğidin harman olduğu bir coğrafyadır. Bizim ozanlarımız, şairlerimiz de bizim duygularımıza tercüman olan, duygularımızı toplumun değişik kesimlerine aktaran insanlardır. Ülkemiz şuan bir savaşta, ordumuz seferdedir. Bu kutlu davada elbette ki Afşin’in ve Afşinli şairlerin sessiz kalması düşünülemezdi. Tüm ozanlarımızı tek çatı altında toplayan Afşin Şairler ve Ozanlar Derneği, Afrin’deki ordumuz için Afrin’de bizler için savaşan yiğitlerimiz için bir şarkı yaptılar. Bizi onurlandırdılar. Yiğitlerimize en azından kalbimizin aynı attığını ruhumuzun onlarla birlikte olduğunu belirtmek üzere bir klip çalışması yaptık. İnanıyorum ki şarkıyı dinleyen, klibi izleyen her vatan sevdalısının kalbi bizlerle birlikte atacak. Yiğitlerimizin arkasındayız. Yiğitlerimizin yanındayız. Rabbim inşallah onlara zaferi de nasip etsin diyoruz" dedi.