Afşin Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, şehitleri anmak için ilçe merkezinden Eshab-ı Kehf Külliyesi’ne kadar yürüdü. Vatandaşlarla birlikte yürüyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Geleneksel Yemliha Yürüyüşünü şehitleri anma ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ile birleştirdik. İnşallah her 15 Temmuz’da bu yürüyüşle şehitlerimizi anacağız, hem de yüzyıllar önce zulme, tiranlara başkaldıran 7 yiğit insanın anısını canlandırarak Kuran’ı Kerimde bahsedilen Eshab-ı Kehf olayını yaşayacağız. Türkiye coğrafyası üzerinde, kıyamete kadar Türk milleti yaşayacak ve İslam’ın sancaktarlığını yapacak. Türk milleti ayağa kalktı artık. Fakat şeytanın ne oyunu, nede hilesi biter. Türk milletini yıkmak için her şeyi yaptılar. En son içimizdeki hainlerle bu millete karşı darbe yapmaya kalktılar. Fakat unuttukları bir şey vardı. İstediğiniz kadar plan yapın, düzen kurun tüm tuzakları altüst eden O kutlu iradeyi unuttular. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminde bu millet tanklara, uçaklara ve mermilere karşı göğsünü siper ederek tüm oyunları bozdu” dedi.

Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ise, “Çoğumuzun şahit olduğu üzere aslında gecenin karanlığında çok kötü başlamış fakat o gece müftülüğümüzün sisteminden yaptığım konuşmada yüce Allah’a hamd olsun mahcup etmedi. İnşallah saman alevi gibi yanıp söneceğini sabaha hiçbir şeyin kalmayacağını bu hain kalkışmanın Ankara ve İstanbul merkezli çok küçük bir kalkışma olduğunu belki vatandaşımıza moral belki böyle umduğumuz için yaptığım bir konuşmaydı. Ama günün sonunda yaklaşık 250 şehidimizin ve 2 binin üzerinde gazimiz olduğunu gördüğümüzde aslında olayın nasıl bir kalkışma ve nasıl bir ihanet içerisinde olduğunu hepimiz bugün çok daha iyi anlıyoruz. Buna darbe girişimi demekte çok basit kalacak” diye konuştu.