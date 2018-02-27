Ağbaba: “Şeker fabrikaları, işçi ve çiftçinin olmalı”

Ağbaba, özelleştirmenin ABD menşeli firmalarca istendiğini iddia ederek, “Amerikalılar, şeker işçisine Amerikan tokadı atmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’ne (Türkşeker) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Elbistan Şeker Fabrikası önünde bir miting düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kırklareli Milletvekili Turabi Kaya, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri, çiftçiler, şeker işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, ellerindeki ‘Her fabrika bir kaledir zapt edilemez’, ‘Patron çıldırdı, zararına satış’, ‘Şekerin tadı kaçtı’, ‘Fabrika vatandır’, ‘Verme ele şekeri, dönsün çiftçinin tekeri’, ‘Şekerime dokunma’, ‘Şeker milli mülkümüz satma’ ve ‘Milli ekonomi tarımla yükselir’ gibi dövizlerle şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını dile getirdi. Programın açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç, fabrikaların çiftçinin ve işçinin olduğunu belirterek özelleştirmeye karşı çıktıklarını söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ise, “Burası, hiç kimsenin babasının malı değil. Burası, Elbistanlının malıdır. Burası özelleştirip küçültecekler ve sonra arsasını satacaklar. Bütün mesele, 2 bin 700 arsadan ibarettir. Tek dertleri bu. Buna ‘evet’ demeyeceğiz. Elimizde bir tek şeker fabrikaları kaldı. Bu peşkeşe dur demenin vakti geldi. Hepimiz buraya sahip çıkmak zorundayız. Bu fabrika, Elbistan’ın can damarıdır. Can damarımızı kestirmeyeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sizlere söz veriyoruz. Bu özelleştirme TBMM gündeminde tutulacak. Ve bu fabrikayı sattırmayacağız.” şeklinde konuştu.

Programın son konuşmasını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptı. Şeker fabrikalarının yerli ve milli olduğunu kaydeden Ağbaba, “Şekeri savunmak, bizim Elbistanlıya ve her yurttaşımıza namus ve şeref borcumuzdur” diyerek şöyle devam etti:

“9 Kasım 2011’de bu fabrikanın önünde bir açıklama yapmıştım ve şeker fabrikaları satılamaz demiştim. Şeker fabrikaları vatandır. Vatan savunması neyse şeker fabrikasına sahip çıkmak ve onu savunmak da aynı şeydir. Şeker fabrikası, sadece şeker fabrikası değildir. Sadece bir fabrikadan ibaret değildir. Yerli ve millidir. Yerli ve milli denilince akla şeker fabrikasından başka bir şey gelemez. Bu fabrikadan gelecek üretiliyor. Okulda okuyan çocuğa kalem parası, ayakkabı parası, gelinlik kızınıza çeyiz parası üretiliyor. Şeker fabrikası olmazsa hayvancılık olmaz. Nakliyeci olmaz, lokantacı olmaz, esnaf olmaz. Şekeri savunmak, bizim Elbistanlıya ve her yurttaşımıza namus ve şeref borcumuzdur.”

Şeker fabrikalarının satılmasını, ABD menşeli firmaların istediğini savunan CHP’li Ağbaba, “Bu fabrikanın satılmasını işçi istemedi, çiftçi istemedi, esnaf istemedi, siyasi partiler istemedi. Bunu, Amerikalı büyük sermayeler istedi. Bu satışa ses çıkaran AKP milletvekili yok. Cargill’in ve ABD’deki çok uluslu şirketlerin talebiyle satılıyor. Türkiye’de yaşayan hiç kimse bunu istemiyor. Milli olan, yerli olan, bu fabrikaların satılmasına izin vermez. Bunu istemeyen Cargill firması, NBŞ yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “Şeker fabrikasına sahip çıkmak, ekmeğinize, aşınıza sahip çıkmaktır. Amerikalılar, şeker işçisine Amerikan tokadı atmaya çalışıyor. Buna izin vermeyin. Eğer çok satmak istiyorsan da buradaki üreticiye ve işçiye ver. Gör bakalım fabrika nasıl para kazanıyor. Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır. Şekere sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır. Fabrikaların satılmaması için hep birlikte uğraşacağız. Biz, sizin adımınız olacağız. Sizinle birlikte yürüyeceğiz. Bu fabrika, hiç kimsenin babasının malı değil. Bu fabrikaları, torunlarımızın, çocuklarımızın malı. Buna hiç kimsenin ihanet etmeye hakkı yok. Bu fabrikada herkesin emeği ve alın teri var” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.