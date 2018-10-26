Ahırdaki yangında hayvanlar telef oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi'ndeki bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 20 tavuk telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Büyüknacar Merkez Mahallesi'nde yaşayan Yahya Horan'a ait ahırda gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildiren vatandaşlar alevlere kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.

Sabah saatlerine dek soğutma yapılırken, telef olan hayvanlar bulundukları yerlerden çıkarıldı. 3 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 20 tavuğu telef olan Horan, yetkililerden yardım istedi.