İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahırdaki yangında hayvanlar telef oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi’ndeki bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 20 tavuk telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi'ndeki bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 20 tavuk telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Büyüknacar Merkez Mahallesi'nde yaşayan Yahya Horan'a ait ahırda gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildiren vatandaşlar alevlere kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.


Sabah saatlerine dek soğutma yapılırken, telef olan hayvanlar bulundukları yerlerden çıkarıldı. 3 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 20 tavuğu telef olan Horan, yetkililerden yardım istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.