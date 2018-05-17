Ahşap oyuncak geleneği Kahranmaraş’ta yaşatılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı gruplar için açılan ‘Ahşaptan oyuncak tasarım’ kursu büyük bir ilgiyle devam ediyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimle çocuklar için unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları üretme olanağı buluyor.

Geçmişin oyuncaklarını üreterek geleneği sürdüren eğitmen Cemil Durdi, “Kahramanmaraş’ta çok geniş olmayan bir ahşap oyuncak sektörünü genişletmeyi hedefliyoruz. Özellikle dışarıdan ithal edilen ve kalitesiz olan oyuncaklar çocuklara çok kötü zarar veriyor. Biz de sağlığa zararı olmayan ahşaptan yapılan bu oyuncakları hazırlayarak, boyalı ve kalitesiz teknolojik oyuncaklara savaş açıyoruz. Atölyemizde çok küçük yaşlarda çocukların oynayacağı oyuncaklardan, 15 yaşındaki çocuklar için oyuncaklar var” diye konuştu.

Ahşap oyuncak tasarım eğitimini aldıktan sonra kendi iş yerini açmak isteyen kursiyer Zuhal Ağyar ise şunları kaydetti:

“Ben iş amaçlı başladım bu kursa ve atölye kurmayı düşünüyorum. Gelişen bir sektör. Özellikle Almanya ve Hollanda ahşap oyuncak ithalatı yapan ülkelerin başında bulunuyor. O yüzden bu sektör çok da bilindik bir sektör değil. Yapmak isteyenlerin düşünmesi ve yapması gereken bir sektör."