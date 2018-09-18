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Aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz check up dönemi

Kahramanmaraş’ta aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz check up dönemi başladı.

Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz check up dönemi başladı.


Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan check up uygulamasının tanıtılması için Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü etkinlik düzenledi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Nuri Öksüz, check up genel sağlık taraması yaptırmak isteyenlerin en yakın aile sağlığı merkezlerine başvurmaya davet etti.


Sağlık taramasının aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından yapılacağını söyleyen Dr. Öksüz, “Müracaat eden vatandaşların yaş grubuna göre aile hekimleri tarafından bazı kan tahlilleri, tansiyon ölçümü, kalp grafisi gibi işlemler yapılarak bütüncül bir sağlık taramasından geçirilecek” dedi.


Sağlık taramalarının kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından yapılacağını ve hiçbir şekilde ücret alınmayacağını ifade eden Dr. Öksüz, şunları kaydetti:


"Hangi yaş grubunda olursa olsun o yaş gurubunun gerekliklerine göre aile hekimi checkup up için gerekli parametreleri belirleyip sağlık taramasını yapacaktır. Hangi yaş grubunda olursa olsun tüm vatandaşlarımızı ücretsiz check -up yaptırmak için aile sağlığı merkezlerimize davet ediyorum. Vatandaşın kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat etmesi ve check up yaptırmak istediğini söylemesi yeterli olacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı ücretsiz olarak sunduğumuz check up genel sağlık taraması için en yakın aile sağlığı merkezlerine başvurmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız check up için Alo 182 hattından aile hekimlerine randevu alabilmektedirler”

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