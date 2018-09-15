AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Allah'ın izniyle istikbal bu milletin olacaktır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Türkiye'ye güvenelim, Allah'ın izniyle istikbal bu milletin olacaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan Kapıçam Sosyal Tesis'in açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda konuşan Ünal, Türkiye'nin ekonomik anlamda zor durumda bırakılmak istendiğinin altını çizdi. Türkiye'nin borç oranlarının uluslararası kriterlere göre düşük olduğunu söyleyen Ünal, ekonomik olarak büyümenin her zaman artarak devam ettiğini dile getirdi. Birilerinin toplumun psikolojisini bozmasına izin verilmemesini isteyen Ünal, “Türkiye 16 yıl önce iki gün sonrasını göremezken bugün 2053'ü, 2071'i konuşuyor. Ama birileri ne yapıyor ısrarla, Türkiye'nin gelişimini ve büyümesini adeta bilinçli olarak bir kara propagandaya kurban etmeye çalışıyor. Türkiye'nin borcu gayri safi milli hasılasına göre yüzde 28, Maastrich kriterlerine göre bu oran yüzde 63. Yani Maastrich kriterlerine göre Türkiye'nin borcu çok altında. Türkiye'nin cari açığı 30 milyar dolarlara düşmüş. Türkiye, ekonomik dinamikleri açısından son derece güçlü ve 5,2 büyümüş, daha önce 7,4 büyümüş. Şimdi siz dolarizasyon üzerinden, döviz üzerinden Türkiye üzerine ne yapacaksınız bir kur atağı gerçekleştirip saldıracaksınız. Bu millet buna müsaade etmedi, etmeyecek. Ya da Türkiye ile ilgili ‘efendim şu sorun var bu sorun var' diyecekler. 16 yıldır bu millet ile biz birçok sorun çözdük. Son 16 yılda çözdüğümüz sorunlara bakın. Yeter ki biz birliğimizi beraberliğimizi bozmayalım, yeter ki birilerinin psikolojisini bozmasına izin vermeyelim. Kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim. Allah'ın izniyle istikbal bu milletin olacaktır. Bundan emin olun ve hiçbir şüphe, endişeniz olmasın. Başaracağız, çünkü iman varsa imkan da vardır” dedi.

Ünal, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte sosyal tesisin açılışını yaptı. Ardından Kapıçam Eksrem Sporları Merkezi'ne geçen Ünal, yetkililerden bilgi aldı.