AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ablası Leyla Dedeler’in eşi 67 yaşındaki Ali Rıza Dedeler, 6 Temmuz 2018 Cuma günü tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede vefat etmişti. Dedeler’in cenazesi, defnedilmek üzere Elbistan’a getirildi. Acı haberi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eniştesinin cenazesine katılmak için memleketi Elbistan’a geldi. Dedeler’in cenaze namazı, Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazında AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la birlikte Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti Elbistan İl Başkanı Ömer Faruk Bilal Debgici, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile efradı, sevenleri ile çok sayıda vatandaş saf tuttu.

Kılınan cenaze namazı sonrasında Ünal, eniştesinin tabutunu omuzlayarak bir süre taşıdı. Omuzlara alınan cenaze, Gariplik Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Ünal ve Dedeler aileleri, defin işlemlerinin ardından taziyeleri Doktor Hasanbey Caddesi üzerindeki kendi hanelerinde kabul etti.