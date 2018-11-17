AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan aday adayları belirlendi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – AK Parti'den Kahramanmaraş'ta belediye başkanlığı için başvuru süreci tamamlanarak aday adayları belirlendi.

Türkiye geneli 31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen son gün olan 16 Kasım 2018 tarihinde aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı. Yapılan başvurulara bakıldığında, büyükşehir belediyesi için 5 kişi aday adaylık başvurusunda bulunurken, ilçe belediyeler için toplam 100 kişi aday adayı olarak başvuru yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca yapılan açıklamada büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlığı için başvuru yapan aday adaylarının listesi şu şekilde:

1 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Adnan Nacar

2 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Murat Ermeydan

3 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Mustafa Buluntu

4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Mustafa Uzunlar

5 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanılığı Aday Adaylığı Özlem Sarıfakıoğlu

6 Kahramanmaraş Afşin Cüneyt Yücel İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

7 Kahramanmaraş Afşin Furkan Kılınç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

8 Kahramanmaraş Afşin Hasan Kızılay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

9 Kahramanmaraş Afşin Hüseyin Özdemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

10 Kahramanmaraş Afşin İsmail Kaya İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

11 Kahramanmaraş Afşin Mehmet Ali Taşkale İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

12 Kahramanmaraş Afşin Mehmet Meşe İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

13 Kahramanmaraş Afşin Yahya Arslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

14 Kahramanmaraş Andırın Abdullah Tor İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

15 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Bahar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

16 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Gültekin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

17 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Sinan Gökşen İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

18 Kahramanmaraş Andırın Ayşegül Doğan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

19 Kahramanmaraş Andırın Burak Çığşar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

20 Kahramanmaraş Andırın Duran Peksoy İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

21 Kahramanmaraş Andırın Hamza Tor İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

22 Kahramanmaraş Andırın Hasan Önsel İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

23 Kahramanmaraş Andırın İsmail Omuş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

24 Kahramanmaraş Andırın Mehmet Gelir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

25 Kahramanmaraş Andırın Murat Dal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

26 Kahramanmaraş Andırın Şaban Avcı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

27 Kahramanmaraş Çağlayancerit Bekir Başlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

28 Kahramanmaraş Çağlayancerit Halide Güler İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

29 Kahramanmaraş Çağlayancerit İsmail Celfin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

30 Kahramanmaraş Çağlayancerit Küçük Mehmet Yıldızlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

31 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mahir Yılmaz Açıkgöz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

32 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mehmet Kekil İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

33 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mehmet Zahid Aydemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

34 Kahramanmaraş Çağlayancerit Nihat Zorgün İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

35 Kahramanmaraş Çağlayancerit Ömer Çedene İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

36 Kahramanmaraş Çağlayancerit Sultan Engizek İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

37 Kahramanmaraş Çağlayancerit Sultan Ünal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

38 Kahramanmaraş Çağlayancerit Yahya Çakıl İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

39 Kahramanmaraş Çağlayancerit Yunus Şahan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

40 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Bünyamin Ünal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

41 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ejder Kaykusuz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

42 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Eray Şenay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

43 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Erdoğan Eryılmaz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

44 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlyas Fatih Kısacık İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

45 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mehmet Akpınar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

46 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mustafa Özsoy İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

47 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Muzaffer Taşçı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

48 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Nurettin Abacıoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

49 Kahramanmaraş Ekinözü Ali Dikici İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

50 Kahramanmaraş Ekinözü Bünyamin Şakalar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

51 Kahramanmaraş Ekinözü Erol Üstü İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

52 Kahramanmaraş Ekinözü Kamil Ayrılmış İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

53 Kahramanmaraş Ekinözü Kemal Kara İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

54 Kahramanmaraş Ekinözü Mehmet İspir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

55 Kahramanmaraş Ekinözü Melikşah Selçuklu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

56 Kahramanmaraş Ekinözü Mikail Biçer İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

57 Kahramanmaraş Ekinözü Mustafa Ceylan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

58 Kahramanmaraş Ekinözü Özgür Çetin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

59 Kahramanmaraş Ekinözü Şevki Özer İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

60 Kahramanmaraş Ekinözü Veli Görmüş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

61 Kahramanmaraş Ekinözü Yunus Kaan Kısaca İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

62 Kahramanmaraş Ekinözü Zekeriye Eker İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

63 Kahramanmaraş Elbistan Ahmet Hamdi Güllü İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

64 Kahramanmaraş Elbistan Alper Akbaş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

65 Kahramanmaraş Elbistan Bünyamin Çetin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

66 Kahramanmaraş Elbistan Bünyamin Kılıç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

67 Kahramanmaraş Elbistan Eyyup Ceran İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

68 Kahramanmaraş Elbistan Faruk Gürbüz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

69 Kahramanmaraş Elbistan Hacı Ali Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

70 Kahramanmaraş Elbistan Mesut Kurt İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

71 Kahramanmaraş Elbistan Mükremin Kılınç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

72 Kahramanmaraş Elbistan Necati Kul İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

73 Kahramanmaraş Elbistan Osman Ağır İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

74 Kahramanmaraş Elbistan Salim Arslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

75 Kahramanmaraş Elbistan Tabip Gülbay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

76 Kahramanmaraş Elbistan Turna Polat İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

77 Kahramanmaraş Göksun Erdoğan Sağır İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

78 Kahramanmaraş Göksun Hacı Söyler İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

79 Kahramanmaraş Göksun Mehmet Akif Bolat İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

80 Kahramanmaraş Göksun Mustafa Coşkun Kale İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

81 Kahramanmaraş Göksun Selim Yağmur İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

82 Kahramanmaraş Nurhak Ali Uzun İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

83 Kahramanmaraş Nurhak Arif Gevrek İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

84 Kahramanmaraş Nurhak Ayhan Kavak İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

85 Kahramanmaraş Nurhak Baki Kurt İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

86 Kahramanmaraş Nurhak Battal Kaya İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

87 Kahramanmaraş Nurhak Mehmet Aslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

88 Kahramanmaraş Onikişubat İmdat Tufan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

89 Kahramanmaraş Onikişubat Mahir Çevik İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

90 Kahramanmaraş Onikişubat Mehmet Doğru İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

91 Kahramanmaraş Onikişubat Mehmet Sabancı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

92 Kahramanmaraş Onikişubat Ramazan Yavuz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

93 Kahramanmaraş Onikişubat Servet Bekereci İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

94 Kahramanmaraş Onikişubat Sıddık Sezal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

95 Kahramanmaraş Pazarcık Faruk Kazlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

96 Kahramanmaraş Pazarcık Fuat Odabaşıoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

97 Kahramanmaraş Pazarcık Gökhan Binici İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

98 Kahramanmaraş Pazarcık İbrahim Mesut Ganidağlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

99 Kahramanmaraş Pazarcık İbrahim Yılmazcan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

100 Kahramanmaraş Pazarcık Muhammet Uzdilli İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

101 Kahramanmaraş Pazarcık Murat Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

102 Kahramanmaraş Türkoğlu Ahmet Erdemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

103 Kahramanmaraş Türkoğlu Enver Çakmak İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

104 Kahramanmaraş Türkoğlu Mustafa Taşhan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

105 Kahramanmaraş Türkoğlu Özkanmuslu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı