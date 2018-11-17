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AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan aday adayları belirlendi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – AK Parti’den Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığı için başvuru süreci tamamlanarak aday adayları belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – AK Parti'den Kahramanmaraş'ta belediye başkanlığı için başvuru süreci tamamlanarak aday adayları belirlendi.


Türkiye geneli 31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen son gün olan 16 Kasım 2018 tarihinde aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı. Yapılan başvurulara bakıldığında, büyükşehir belediyesi için 5 kişi aday adaylık başvurusunda bulunurken, ilçe belediyeler için toplam 100 kişi aday adayı olarak başvuru yaptı.


AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca yapılan açıklamada büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlığı için başvuru yapan aday adaylarının listesi şu şekilde:


1 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Adnan Nacar


2 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Murat Ermeydan


3 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Mustafa Buluntu


4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Mustafa Uzunlar


5 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanılığı Aday Adaylığı Özlem Sarıfakıoğlu


6 Kahramanmaraş Afşin Cüneyt Yücel İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


7 Kahramanmaraş Afşin Furkan Kılınç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


8 Kahramanmaraş Afşin Hasan Kızılay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


9 Kahramanmaraş Afşin Hüseyin Özdemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


10 Kahramanmaraş Afşin İsmail Kaya İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


11 Kahramanmaraş Afşin Mehmet Ali Taşkale İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


12 Kahramanmaraş Afşin Mehmet Meşe İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


13 Kahramanmaraş Afşin Yahya Arslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


14 Kahramanmaraş Andırın Abdullah Tor İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


15 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Bahar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


16 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Gültekin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


17 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Sinan Gökşen İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


18 Kahramanmaraş Andırın Ayşegül Doğan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


19 Kahramanmaraş Andırın Burak Çığşar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


20 Kahramanmaraş Andırın Duran Peksoy İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


21 Kahramanmaraş Andırın Hamza Tor İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


22 Kahramanmaraş Andırın Hasan Önsel İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


23 Kahramanmaraş Andırın İsmail Omuş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


24 Kahramanmaraş Andırın Mehmet Gelir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


25 Kahramanmaraş Andırın Murat Dal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


26 Kahramanmaraş Andırın Şaban Avcı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


27 Kahramanmaraş Çağlayancerit Bekir Başlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


28 Kahramanmaraş Çağlayancerit Halide Güler İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


29 Kahramanmaraş Çağlayancerit İsmail Celfin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


30 Kahramanmaraş Çağlayancerit Küçük Mehmet Yıldızlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


31 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mahir Yılmaz Açıkgöz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


32 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mehmet Kekil İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


33 Kahramanmaraş Çağlayancerit Mehmet Zahid Aydemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


34 Kahramanmaraş Çağlayancerit Nihat Zorgün İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


35 Kahramanmaraş Çağlayancerit Ömer Çedene İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


36 Kahramanmaraş Çağlayancerit Sultan Engizek İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


37 Kahramanmaraş Çağlayancerit Sultan Ünal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


38 Kahramanmaraş Çağlayancerit Yahya Çakıl İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


39 Kahramanmaraş Çağlayancerit Yunus Şahan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


40 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Bünyamin Ünal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


41 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ejder Kaykusuz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


42 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Eray Şenay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


43 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Erdoğan Eryılmaz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


44 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlyas Fatih Kısacık İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


45 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mehmet Akpınar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


46 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mustafa Özsoy İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


47 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Muzaffer Taşçı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


48 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Nurettin Abacıoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


49 Kahramanmaraş Ekinözü Ali Dikici İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


50 Kahramanmaraş Ekinözü Bünyamin Şakalar İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


51 Kahramanmaraş Ekinözü Erol Üstü İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


52 Kahramanmaraş Ekinözü Kamil Ayrılmış İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


53 Kahramanmaraş Ekinözü Kemal Kara İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


54 Kahramanmaraş Ekinözü Mehmet İspir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


55 Kahramanmaraş Ekinözü Melikşah Selçuklu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


56 Kahramanmaraş Ekinözü Mikail Biçer İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


57 Kahramanmaraş Ekinözü Mustafa Ceylan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


58 Kahramanmaraş Ekinözü Özgür Çetin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


59 Kahramanmaraş Ekinözü Şevki Özer İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


60 Kahramanmaraş Ekinözü Veli Görmüş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


61 Kahramanmaraş Ekinözü Yunus Kaan Kısaca İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


62 Kahramanmaraş Ekinözü Zekeriye Eker İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


63 Kahramanmaraş Elbistan Ahmet Hamdi Güllü İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


64 Kahramanmaraş Elbistan Alper Akbaş İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


65 Kahramanmaraş Elbistan Bünyamin Çetin İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


66 Kahramanmaraş Elbistan Bünyamin Kılıç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


67 Kahramanmaraş Elbistan Eyyup Ceran İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


68 Kahramanmaraş Elbistan Faruk Gürbüz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


69 Kahramanmaraş Elbistan Hacı Ali Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


70 Kahramanmaraş Elbistan Mesut Kurt İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


71 Kahramanmaraş Elbistan Mükremin Kılınç İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


72 Kahramanmaraş Elbistan Necati Kul İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


73 Kahramanmaraş Elbistan Osman Ağır İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


74 Kahramanmaraş Elbistan Salim Arslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


75 Kahramanmaraş Elbistan Tabip Gülbay İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


76 Kahramanmaraş Elbistan Turna Polat İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


77 Kahramanmaraş Göksun Erdoğan Sağır İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


78 Kahramanmaraş Göksun Hacı Söyler İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


79 Kahramanmaraş Göksun Mehmet Akif Bolat İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


80 Kahramanmaraş Göksun Mustafa Coşkun Kale İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


81 Kahramanmaraş Göksun Selim Yağmur İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


82 Kahramanmaraş Nurhak Ali Uzun İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


83 Kahramanmaraş Nurhak Arif Gevrek İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


84 Kahramanmaraş Nurhak Ayhan Kavak İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


85 Kahramanmaraş Nurhak Baki Kurt İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


86 Kahramanmaraş Nurhak Battal Kaya İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


87 Kahramanmaraş Nurhak Mehmet Aslan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


88 Kahramanmaraş Onikişubat İmdat Tufan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


89 Kahramanmaraş Onikişubat Mahir Çevik İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


90 Kahramanmaraş Onikişubat Mehmet Doğru İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


91 Kahramanmaraş Onikişubat Mehmet Sabancı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


92 Kahramanmaraş Onikişubat Ramazan Yavuz İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


93 Kahramanmaraş Onikişubat Servet Bekereci İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


94 Kahramanmaraş Onikişubat Sıddık Sezal İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


95 Kahramanmaraş Pazarcık Faruk Kazlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


96 Kahramanmaraş Pazarcık Fuat Odabaşıoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


97 Kahramanmaraş Pazarcık Gökhan Binici İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


98 Kahramanmaraş Pazarcık İbrahim Mesut Ganidağlı İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


99 Kahramanmaraş Pazarcık İbrahim Yılmazcan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


100 Kahramanmaraş Pazarcık Muhammet Uzdilli İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


101 Kahramanmaraş Pazarcık Murat Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


102 Kahramanmaraş Türkoğlu Ahmet Erdemir İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


103 Kahramanmaraş Türkoğlu Enver Çakmak İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


104 Kahramanmaraş Türkoğlu Mustafa Taşhan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı


105 Kahramanmaraş Türkoğlu Özkanmuslu İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı

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