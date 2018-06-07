Siyasi görüşünüz farklı olabilir ama ’Avrupa bize destek verirse Erdoğan’ı deviririz’ diyemezsiniz ama ’Millet bize destek verirse Erdoğan’ı değiştiririz’ diyebilirsiniz. Bir kere de bu milletin ağzıyla konuşun" dedi. Mart ayından bu yana Irak’ta terör örgütünün kamplarını yerle bir ettiklerini belirten Ünal, "Allah’ın izniyle o Kandil’i de yerle bir edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ünal, partisinin Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye’de hizmeti yaparsa yine AK Parti’nin yapabileceğini söyledi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terör koridorunu darmadağın ettiklerini, mart ayından bu yana da Irak’ta terör örgütünün kamplarını yerle bir ettiklerini belirten Ünal, "Allah’ın izniyle o Kandil’i de yerle bir edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ünal, bu ülkede Kürt, Türk, Alevi, Sünni hepsinin kardeş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz demokratik siyaset diyoruz. Demokratik siyasetle beraber silah bir arada olmaz diyoruz. Şiddet bir arada olmaz diyoruz. Siyaset kurumu sorunların çözümü için asli kurumdur. Eğer biz sorunlarımızı çözeceksek siyasetle çözeceğiz. Millet sandığa gidecek, temsilcisini seçecek, o temsilci de gidip Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyaset yapacak, temsil ettiği kesimlerin sorunların çözecek. Demokratik siyaset budur. Sen silahı alacaksın, silahların gölgesinde siyaset yapacaksın. Sen acımadan bebekleri ve sivil insanları katledeceksin, ondan sonra da gelip bana siyasetten ve demokrasiden, haklardan ve özgürlüklerden bahsedeceksin. Sen önce elindeki kanı temizle."

"Bir kere de bu milletin ağzıyla konuşun"

Mahir Ünal, çırağa dükkan bırakılamayacağını, acemi siyasetçiye de ülke emanet edilmeyeceğini belirtti.

Bir kişinin sözlerine değil, yaptığı işlere bakılması gerektiğine dikkat çeken Ünal, "Hangi siyasi görüşten olursan ol, vatan söz konusu olduğunda, bayrak söz konusu olduğunda, memleket ve millet söz konusu olduğunda, bütün siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp, o bayrağın altında, o milletle bir olarak, o vatan için tek yürek ve tek bile olacaksın" ifadesini kullandı.

Ünal, kendileri "Afrin’e girelim, terör koridorunu parçalayalım" dediklerinde, "Afrin’e girmeyin, oraya girerseniz batağa saplanırsınız" denildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kandil’i yerle bir edelim dediğimizde ’Seçime 16 gün kala Kandil’e mi gidilir?’ Harekat martta başladı, senin dünyadan haberin yok. Sen nasıl bu ülkeyi yöneteceksin. Bu ülkenin güvenliğini, bu ülkenin sınır güvenliğini, dört terör örgütünün saldırısını nasıl püskürtüp, evlatlarımın, kızlarımın, bacılarımın, analarımın, bu ülkenin her bir ferdinin güvenliğini sen nasıl sağlayacaksın. Konuştuğun zaman FETÖ ağzıyla konuş, PKK ağzıyla konuş. Biz de diyoruz ki terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayın, milletin ağzıyla konuşun. Siyasi görüşünüz farklı olabilir ama ’Avrupa bize destek verirse Erdoğan’ı deviririz’ diyemezsiniz ama ’Millet bize destek verirse Erdoğan’ı değiştiririz’ diyebilirsiniz. Bir kere de bu milletin ağzıyla konuşun. Bu millete yaslanarak konuşun. Bu milletin derdiyle, hassasiyetleriyle birlikte konuşun."

Mahir Ünal, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.