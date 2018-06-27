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27 Haziran 2018 16:22

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kılıçdaroğlu çirkin diliyle siyaseti zehirliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu adeta nefret, kin, hakaret kusuyor.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

27 Haziran 2018 16:22

O çirkin diliyle maalesef Türk siyasetini zehirlemeye devam ediyor" dedi.


AK Parti Elbistan ilçe binasında partililerle bir araya gelen Ünal, 24 Haziran seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kaybedeceğini söylediğini ve 9’uncu yenilgisini aldığını dile getirdi.


Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim yorumunu eleştiren Ünal, "Biz seçimden önce birkaç şey söyledik. Dedik ki, ’CHP sandığa, demokrasiye ve seçimlere saygı duysun.’ Dedik ki, ’Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere hazır olsun 9’uncu yenilgisini alacak.’ Ne yaptı, 9’uncu yenilgisini aldı. Diyor ki, ’Ben yenilmedim.’ Şimdi yetmedi, demokrasiye ve milletin iradesine saygı duymuyor. Bu milletin seçtiği cumhurbaşkanını tebrik etmiyor. Seçmen, ’Diken suladı’ diyor. Yahu seçmenin iradesine böyle bir hakaret yapılır mı? Seçmenin seçtiğine, bu milletin liderine, dünyanın takdir ettiği Recep Tayyip Erdoğan’a utanmadan ‘topal ördek’ benzetmesi gibi çirkin bir benzetme yapıyor. Kılıçdaroğlu adeta nefret, kin, hakaret kusuyor. O çirkin diliyle maalesef Türk siyasetini zehirlemeye devam ediyor. Ama biz onun bu çirkin dilini muhatap almayacağız, biz yolumuza bakacağız" diye konuştu.




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