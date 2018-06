Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Şimdi, Tayyip Erdoğan’ın karşısında 8 defa yenilmiş bir adam ve onun karşısında yenilmiş bir adam, komedi gibi Tayyip Erdoğan’a meydan okuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’nin aynı sıklette güreşçi olmadığını vurgulayan Ünal, ‘Sen ne zaman Tayyip Erdoğan’ın sıkletinde bir güreşçi oldun da meydanlarda yalancı pehlivan gibi peşrev çekiyorsun?’ cümlesi ile İnce’yi eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, memleketi Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Seçim otobüsü ile birlikte Elbistan caddelerini dolaşan Ünal, vatandaşları selamladı. Ünal’ın ilk durağı, Elbistan seçim irtibat bürosu oldu. Ünal, burada oldukça kalabalık bir partili tarafından karşılandı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur’un selamlama konuşmasının ardından seçim bürosunu dolduran partililere hitap eden Mahir Ünal’ın gündeminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Meclis’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yle ilgili yaptığı açıklama vardı.

Ünal, İnce’nin ‘Çıkmışsın yenilmişsin, çıkmışsın yenilmişsin. Adam seni her seferinde yenmiş’ sözlerini hatırlatarak, “Bir yerde dikili ağacın olsun. Bu kadar söz söyleme hakkını sana kim verdi. Her seçimde herkesin payını bu millet veriyor kardeşim. Sen bu kadar 8 defa seçim kaybetmişin. Şimdi bu cumhurbaşkanı adayları var ya, onun bir basın açıklaması vardı. Ne diyordu: “Çıkmışsın yenilmişsin, çıkmışsın yenilmişsin. Adam seni her seferinde yenmiş. Yeter artık” diyordu. Sonra kendisi, o 8 defa yenilen genel başkanın karşısına genel başkan adayı olarak çıktı. O 8 defa yenilmiş genel başkan, bunu kaldırdı çarptı yere. Şimdi, Tayyip Erdoğan’ın karşısında 8 defa yenilmiş bir adam ve onun karşısında yenilmiş bir adam, komedi gibi; Tayyip Erdoğan’a meydan okuyor. Güreşte her pehlivanın bir kategorisi olur. Sen ne zaman pehlivan oldun da peşrev çekiyorsun. Sen, Tayyip Erdoğan’a 8 defa yenilmiş Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında yenilgiye uğramış bir adamsın. Çıkmış diyor ki, televizyonlarda benim karşıma çık diyor. Sen ne zaman Tayyip Erdoğan’ın sıkletinde bir güreşçi oldun da meydanlarda yalancı pehlivanlar gibi peşrev çekiyorsun? Sen hele bir dur. Seçim kazan. Sen daha genel başkanlık seçimini kazanamadın.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi kişisel çıkarı için cumhurbaşkanı adayı yaptığını savunan Mahir Ünal, “Şimdi yetmiyor; başka bir şey daha var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu, 9.yenilgisini almamak için bunu cumhurbaşkanı adayı yaptı. Çünkü 9.yenilgide, ‘ben yenilmedim, o yenildi’ diyecek. Ben yenilmedim o yenildi dediği kişi ile ilgili parti içindeki rakibinden de kurtulacak. Peki, hesap cumhurbaşkanlığı, hesap iktidar hesabı mı, hesap bu millete hizmet etme hesabı mı? Yok, hesap kişisel hesap ve kişisel çıkar. Genel başkan olacakmış; git ol. İşin bir tarafı bu. Diğerleri, diğerlerini zaten söylemeye gerek yok. Biz, Recep Tayyip Erdoğan’la yol yürümekten, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktan, böyle bir liderle siyaset yapmaktan 16 yıldan beri elhamdülillah mutluyuz ve memnunuz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sarf ettiği, ‘İmam hatip okusaydım Erdoğan olurdum’ cümlesini anımsatan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan olmayı kolay mı sanıyorsun” şeklinde cevap verdi.

İnce’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir iftarda prompter arızası yüzünden konuşamadığı şeklinde eleştirilerini de yanıtlayan Ünal, “Bir de bu diyor ki; “İmam hatip okusaydım diyor Erdoğan olurdum” diyor. Erdoğan olmak kolay mı sanıyorsun? Erdoğan olmak, samimi olmayı gerektirir. Dürüst olmayı gerektirir. Erdemli olmayı gerektirir. Sağlam iradeyi gerektirir. Cesur olmayı gerektirir. Erdoğan olmak demek, milleti için ömrünü feda etmeyi gerektirir. Öyle kolay Erdoğan olunmuyor. Anadan, yardan, serden geçmeyi gerektirir Erdoğan olmak. Erdoğan olmak kolay mı? Bu zannediyor ki bu işler prompterle oluyor. Bu işler prompterle oluyorsa sen 6-7 tane prompter al karşına. Bu işler prompterle olmuyor. Türkiye’nin en büyük hatibi ve liderliği ile bu gün bütün dünyada kabul görmüş, göz dolduran Recep Tayyip Edoğan’la ilgili konuşurken Sayın Muharrem İnce dikkatli konuşacaksın. Siyaset, tribün amigoluğuna benzemez. Siyaset, ciddiyet ister. Siyaset, devlet ciddiyeti ister. Bu milletin yüzde 52 oy verdiği ve milletin adamı olarak kabul edilmiş 16 yıldan beri yaptığı hizmetlerle milletin gönlünde taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan’la konuşurken siyasetçi ciddiyeti ile konuşacaksın” şeklinde konuştu.