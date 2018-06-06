AK Parti Sözcüsü Ünal: “Yeni dönemde bedelliyi gündemimize alacağız”

Kahramanmaraş’ta seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ulu Cami Meydanı’nda TRT Haber’in canlı yayın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamada bulunan Ünal, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bedelli askerlik konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatarak, seçim sonrası ele alınacak konular arasında ilk sırada bedelli askerliğin olduğunu söyledi. Ünal, “Biliyorsunuz, bedelli askerlikle ilgili benim olumsuz açıklamam olmadı. O dönemde Başbakan ‘Benim bakış açım müspet ama gündemimizde yok’ dedi. Bende ‘AK Parti olarak gündemimizde yok ama yeni dönemde değerlendirilecek’ dedim. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız da ’24 Haziran’dan sonra değerlendiririz. Bir taraftan terörle mücadele devam ederken bu işin yeni dönemde değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle öbür taraftan da siyasi parti olarak bu toplumsal ihtiyaca kayıtsız kalamayız. Yeni dönemde değerlendirilecek. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi hızlı ve öncelikli olarak gündemimize alınacak” dedi.