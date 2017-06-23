Kontrollü bir şekilde tankların önünden sıvışan kaçan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da, kim olduğunu da çok iyi biliyor bu millet” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından Arsan tesislerinde düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasi tutumunu noktasında eleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir’in açılış konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde kürsüye gelen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye yeni bir döneme girdi. Artık Türkiye’de hiçbir şey eskidi gibi olmayacak. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan’a, sizce Cumhuriyet Halk Partisi daha özelinde Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ, Almanya’sı, Hollanda’sı bütün Türkiye karşıtı küresel güçler neden karşılar? Son 4 yıldan beri Türkiye’nin bir şekilde yönetilebilir bir ülke haline gelmesi için küresel güçlerin verdiği bir mücadele var. FETÖ, PKK, DAEŞ bunun taşeronluğunu yapıyor. Peki bunun sözcülüğünü kim yapıyor? Türkiye karşıtı güçlerin, Türkiye’nin seçilmiş hükümetine düşmanlık yapan güçlerin, Tayyip Erdoğan karşıtı güçlerin sözcülüğünü kim yapıyor? Türkiye’de bu milletin anasının ak sütü gibi sandıkta tercihi olan 16 Nisan’ı kim itibarsızlaştırmak istiyor? 15 Temmuz destanını kim itibarsızlaştırmak istiyor? Bunlara iyi bakalım kardeşlerim. Ve bunu yaparken 15 Temmuz kontrollü darbe diye kim konuşuyor? Bırakın 15 Temmuz’u asıl darbe 20 Temmuz’dur. OHAL edilmesidir diye kim konuşuyor? Mühürsüz seçimin gayri resmi sonuçları diye kim konuyor? Bu lafları kimler üretiyor, nerelere servis ediyor ve kimler kullanıyor? Bunları çok iyi bileceğiz kardeşlerim. Çünkü bu oyun bizim üzerimize. Bizim çocuklarımız üzerine oynanıyor. Bu oyun bağımsız olmak isteyen, savunmasında, ekonomisinde, dış politikasında, eğitim politikalarında bağımsız olmak isteyen, kendi ayakları üzerine durmak isteyen Türkiye’yi diz çöktürmek isteyenlerin dili ve söylemidir” dedi.

Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Ünal, şunları kaydetti:

“Bu söylemlere FETÖ hem taşeronluk hem sözcülük yapıyor. Bunu anlarız. Bu ülkedeki bir siyasi parti ve bu partinin genel başkanı bu dille nasıl konuşuyor. Türkiye’deki her şeyin meşruiyetini tartışmalı hale getiren bir ana muhalefet partisi için biz bir siyasi partidir diyebilir miyiz? Bir siyasi parti öncelikli olarak ülkesinin çıkarları yanında durur. Milli manevi hassasiyetlerinin yanında durur. Kendi ülkesine bir saldırı olduğu zaman ben kendi parlamentomda sorunlarımızı konuşurum ama bir başka ülkenin benim ülkemle ilgili yapmak istediklerine alette olmam aracıda olmam der öyle değimli ama bu CHP öylemi. Bakıyorsunuz CHP’nin bir milletvekili Avrupa Birliği Türkiye’ye yaptırım uygumlasın diyor. Hızlarını alamıyorlar Recep Tayyip Erdoğan Lahey’de yargılanacak. Bu kadar insafız bir ifadeye kendi yandaşları, candaşları bile isyan etti. Geçen gün Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar Halk TV’de dediler ki; ‘Siz ülkenin işgal edilmesini mi istiyorsunuz. Ne demek bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının yargılanması’ diye onlar bile isyan etmek durumunda kaldı. O halde kardeşlerim oynanmak istenen oyunu iyi göreceğiz.”

“Bunlar şehitlerimizin değil teröristlerin yanında yer alırlar”

CHP’nin adalet yürüyüşü hakkında da açıklama yapan Ünal, “Şimdi bunlar yürüyorlar. Siz bunların hiçbir gün olsun bu millet için yürüdüklerini gördünüz mü? Bu ülkenin derdi, tasası için bunların hiç herhangi bir şekilde gayret gösterdiklerine şahit oldunuz mu? DHKP-C savcımızı şehit eder, bunlar bu ülkenin şehit edilen savcısının yanında yer almazlar. Kimin yanında yer alırlar o savcıyı şehit eden teröristin yanında yer alırlar. Bu ülkenin Aybüke öğretmeni PKK terör örgütü tarafından şehit edilir ağızlarını açıp da PKK terör örgütüne bir kelime söylemezler. Ama bunlar ne söylerler, cumhurbaşkanımıza iftira etmekte, yalan söylemekte bunların üstüne yoktur. Yalanı iftarı söyler geri çekilirler. Halbuki bir iddiayı ispat iddia sahibine aittir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi tankların önünden sıvışığını söyleyen Ünal, “Bunların derdi hakikat ya da adalet değil. Bunların derdi 4 yıldan beri devam eden Türkiye karşıtı cephenin amacına ulaşması için kendilerine verilen görevleri, kulaklarına sufle edilen görevleri maalesef tekrar etmekten ibaret. Ama şunu bilsinler ki, bu millet her şeyin farkında. Bu millet kimin ne yapmak istediğini görüyor. Bu millet 15 Temmuz gecesi hayatını ortaya koyan Tayyip Erdoğan’ı da görüyor. Kontrollü bir şekilde tankların önünden sıvışan kaçan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kim olduğunu da çok iyi biliyor bu millet” diye konuştu.