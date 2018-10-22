AK Parti'li Ünal: "Hepimizin ortak amacı, Türkiye'yi ayağa kaldırmak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Hepimizin ortak amacı, Türkiye'yi ayağa kaldırmak. Türkiye'yi ülkeler içerisinde en öne geçen ülke yapmak" dedi.

Ünal, Elbistan'da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hacı Hasan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırsever vatandaşların katkısı ile 3 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Hacı Hasan Camii'nin temel atma törenine katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın yaptırdığı duanın ve kurban kesilmesinin ardından konuşan Ünal, “Hükümette valisi, kaymakamı bu milletin önünde yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinde ve ardından yürüyoruz. Hepimizin gayesi, amacı, istikameti ortak. Hepimizin ortak amacı, Türkiye'yi ayağa kaldırmak. Türkiye'yi ülkeler içerisinde en öne geçen ülke yapmak. Bizim şehirlerimiz dünyanın şehirleri ile yarışacak. Bizim gençlerimiz dünyanın gençleri ile yarışacak. Ve Türkiye tarihte hak ettiği yeri alacak. Bunun için ne yapıyoruz? Her birimiz mahalle mahalle, şehir şehir bulunduğumuz yerde kim var diye? sorulduğunda; sağına soluna bakılmadan fert fert ben varım diyoruz” dedi.

Elbistan ve Afşin ilçelerinde doğalgazın meşalesini bugün ateşleyeceklerini ifade eden Ünal, “Yol çalışmalarımız devam ediyor. 26'nın üzerinde okul yapmış bitirmişiz. Birkaç eksiğimiz var onları da en kısa zamanda tamamlayacağız” diye konuştu.