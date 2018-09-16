AK Partili Ünal: “Her şehrimizin bir kahramanlık hikayesi var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin her şehrinin bir hikayesi ve kahramanlığının olduğunu söyledi.

Onikişubat Belediyesinin Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı spor salonu açılışına katılan Ünal, yapılan hizmetlerden dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti. Şehirlerin kendi öz kültürüne döndüğünü söyleyen Ünal, “Bizim şehrimiz bir kültür, düşünce ve şiir şehridir. Dolayısıyla Kahramanmaraş kendi kimliğinin bir gereği olarak ileriye dönük edebiyatla, sanatla haşir neşir olacak. Gaziantep, bir gastronomi şehri ama aynı zamanda bir tarih şehridir. Hatay, medeniyetler şehri. Şanlıurfa, Kazancı Bedih, İbrahim Tatlıses şehri ve aklımıza musiki gelir. Bizim her şehrimizin bir hikayesi var, her şehrimizin bir kahramanlık hikayesi var. Artık şehirlerimiz yavaş yavaş kimliklerini hatırlıyor, kim olduğunu hatırlıyor. Şehirlerimiz kültürel zenginlikleri ile ayağa kalkıyor. Bunu kim yapıyor, şehirlerin insanları yapıyor. Onikişubat Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Ünal'ın konuşmasının ardından katılımcılar hep birlikte kurdeleyi keserek spor salonunu hizmete açtı. Program sonunda amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımı yapıldı.