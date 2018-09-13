Akademisyenler Germanicia'da

Kahramanmaraş'ta yerli ve yabancı akademisyenler Germanicia Mozaikleri'ni gezdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Tarım Ekonomi Zirvesi için Kahramanmaraş'a gelen yaklaşık 200 akademisyen Germanicia Antik Kenti döneminden kalma mozaikleri gezip yetkililerden bilgi aldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yer alan mozaik alanına yerli akademisyenlerin yanı sıra Amerikalılar da katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seyhan Küçükdağlı, katılımcılara mozaiklerin tarihini ve yapılan çalışmaları anlattı.

Bölgedeki kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan mozaiklerin kamulaştırılıp çalışmaların hızlı bir şekilde başlanacağını söyleyen Küçükdağlı, “Bu alanı farklı illerden insanlar gelip ziyaret ettiler ancak ilk defa bu yer, bu kadar büyük bir katılımcıyı ağırladı. Bu bölgede bulunan 3 farklı alanda kamulaştırmaların yapılıp bir an önce çalışmalarına başlanacaktır. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.