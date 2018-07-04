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04 Temmuz 2018 10:21

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Elbistan-Çoğulhan karayolunun 12.

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

04 Temmuz 2018 10:21

kilometresinde hafif ticari aracın akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun ilçeye bağlı Doğan Mahallesi çıkışında yaşandı. -Mersin’den getirdiği akaryakıtı boşaltmak için yol kenarında petrol istasyonuna dönüş yapmak isteyen İhsan İmir yönetimindeki 31 AOG 35 plakalı tankere, Necati Karagöz’ün kullandığı 44 NP 767 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada, ön kısmı demir yığınına dönen aracın sürücüsü Karagöz, yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına istasyon çalışanları ve yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Yaralı, sıkıştığı şoför koltuğundan güçlükle çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle Elbistan-Çoğulhan karayolu trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.




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