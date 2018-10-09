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AKEDAŞ'dan motivasyon ve iletişim eğitimi

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.

Ş. çalışanlarına ‘Motivasyon ve İletişim' konulu eğitim verdi.


Adıyaman, Elbistan ve diğer ilçe işletmelerden eğitim için genel müdürlükte toplanan Ş. çalışanları, meslek içi eğitim programına tabi tutuldu.


Ş. ayrıca Çağrı Merkezinde uygulamaya devam ettirdiği “Performans Değerlendirme Sistemi”nin ikinci periyot ödül törenini tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.


Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, bütün Çağrı Merkezi çalışanlarını gayretlerinden dolayı tek tek tebrik ederek her zaman bir aile oldukları vurgusunu yaptı.


Başarılı olanların başarılarının artarak devamlılığını, diğer arkadaşların ise azimle daha hızlı devam etmelerini dileyen Tanış, katkılarından dolayı bütün ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.

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