Akkurt: "15 bin öğretmenle 300 bin öğrenciye eğitim vereceğiz"

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla İsmail Kurtul İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Akkurt, “Bu eğitim öğretim görevi 14 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek. Kahramanmaraş'ta 300 bin öğrenci 15 bin öğretmen ile bin 50 kurumda eğitim öğretim faaliyetlerine başladık. Devletimizin imkanları sayesinde öğrencilerimize yaklaşık 3 buçuk milyon kitabı dağıttık. Bu eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimizi bilgiyle buluşturamaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği verdi.

Programda minik öğrenciler şiirler okudu, Onikişubat Belediyesi tarafından öğrencilere çanta hediye edildi.