Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Kazada park halindeki otomobile bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Abdullah Veli A. idaresindeki 46 FJ 765 plaka araç, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücünün alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobillere çarptı. Kaza anında park halindeki otomobilde bulunan Cemile Yosulboğa ile Elif Yosulboğa yaralandı. Yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazaya neden olan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.