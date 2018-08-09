Andırın’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Andırın karayolu üzeri Kahramanmaraş yol kavşağında meydana geldi. Orhan Kara idaresinde ki 46 N 2958 plakalı minibüs ile Mehmet Demir’in kullandığı 46 N 0246 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet Demir ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Şehriban ve Sıla Çağlar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.