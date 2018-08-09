Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 14:57

Andırın’da trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Andırın’da trafik kazası: 3 yaralı

09 Ağustos 2018 14:57


Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Andırın karayolu üzeri Kahramanmaraş yol kavşağında meydana geldi. Orhan Kara idaresinde ki 46 N 2958 plakalı minibüs ile Mehmet Demir’in kullandığı 46 N 0246 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet Demir ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Şehriban ve Sıla Çağlar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç