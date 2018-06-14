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14 Haziran 2018 13:46

Anne ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu yan yana toprağa verildi.

Anne ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi

14 Haziran 2018 13:46


Kahramanmaraş’ta dün yaşanan sel felaketi sonrası, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Fatma Uşak (38), Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (04) sel sularında boğularak hayatını kaybetti. Anne ve 2 oğlu için Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede baba Hasan Uşak (44), ayakta durmakta zorlanırken, cenazede ailenin yakınları ağıtlar yaktı. Anne ve 2 oğlunun cenazesi kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.


Cenazeye Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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