Anne ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta dün yaşanan sel felaketi sonrası, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Fatma Uşak (38), Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (04) sel sularında boğularak hayatını kaybetti. Anne ve 2 oğlu için Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede baba Hasan Uşak (44), ayakta durmakta zorlanırken, cenazede ailenin yakınları ağıtlar yaktı. Anne ve 2 oğlunun cenazesi kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.
Cenazeye Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile çok sayıda vatandaş katıldı.