Anne ve kızının üzerine reklam tabelası düştü

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürürken üzerlerine reklam tabelası düşen anne ve kızı yaralandı.

Olay, Trabzon Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, dondurma festivali için hazırlık yapan görevliler tarafından monte edilen reklam tabelası, kaldırımda yürüyen Ayşe Uslu (47) kızı Emine Uslu'nın (10) üzerine düştü.

Kaldırımda yürüyen diğer vatandaşların yardımıyla tabelanın altından çıkarılan anne ve kızı sağlık görevliler tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.