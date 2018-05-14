Annesinden sonra kızı da öldü

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kazada sonrası kaçan otomobilinin yakalanması için polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere tüm ana arterlerde geniş çaplı çalışma başlattı.

Anne Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaza sonrası yapılan ilk müdahalede 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Lütfiye Kanadıkırık, hayatını kaybetmesine rağmen karnındaki bebeğin kurtulması için acil sezaryene alındı. Prematüre erkek bebek, özel bir hastane kuvözünde yaşam destek ünitesine bağlı hayatta kalma mücadelesi veriyor.