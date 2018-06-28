Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında 112 ihbar hattına Yunus Emre Mahallesi’nde bir apartmanda yangın çıktığı bilgisi geldi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin Tavşantepe, Sütçü İmam, Şekerdere ve Merkez İtfaiye grupları olay yerine sevk edildi. 5,5 dakika içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanın zemin katındaki elektrik panosundan çıkan yangına müdahale ederken, yoğun duman sebebiyle dairelerin balkonlarına sığınan vatandaşları da tahliye etti. Merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliye edilen 20 vatandaştan 5’i, tedbir amaçlı olarak hastanelere kaldırıldı. 9 araç ve 25 personel, yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar neticesinde yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarından sonra yapılan incelemede, binadaki yangın merdiveninin konulan eşyalar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi şaşkınlık oluşturdu. Olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç adına vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu durumun olası ağır sonuçlarını anlatarak gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.