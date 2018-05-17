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17 Mayıs 2018 14:49

AR-GE proje pazarında "Anti-İHA Hibrit Savunma Sistemi" birinci oldu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile TÜBİTAK’ın finansal destek sağladığı 7.

AR-GE proje pazarında

17 Mayıs 2018 14:49

Ar-Ge Proje Pazarı’nda "Anti-İHA Taşınabilir Hibrit Savunma Sistemi" Projesi, en iyi proje seçildi.


KMTSO Meclis Salonunda yapılan 7. Ar-Ge Proje Pazarı ödül törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı M. Fatih Erkoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Buluntu, KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahit Güneş katıldı.


Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme neticesinde, Mühendislik Fakültesi öğrencileri Hüseyin Tamer, Kudrat Reyimbayev ve Şeyma Çankaya tarafından geliştirilen ‘Anti-İHA Taşınabilir Hibrit Savunma Sistemi’ Projesi, Ar-Ge Proje Pazarının en iyi projesi seçilerek birinciliğe layık görüldü.


Mühendislik Fakültesi öğrencileri Sefa Serkan Karagedik tarafından geliştirilen ‘Eklem Mekanizmalı Mayın Arama Robotu’ Projesi ikinci olurken, Mustafa Caymaz ve Mahmut Altun tarafından geliştirilen ‘Router ve CNC Lazer Kullanılarak Faklı Malzeme İşleyen Üç Eksenli Sistem Tasarımı’ Projesi üçüncü, Burak Demirel tarafından geliştirilen ‘Dil İle Kontrol Sistemi’ Projesi ise dördüncü oldu.




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