Araba fiyatına ulaşan kurbanlıklar alıcı bekliyor

Bazı satıcılar, özenle besleyip büyüttükleri kurbanlıklar için araba fiyatında değer biçiyor.

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Elbistan’da, besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. 21 Ağustos 2018’deki Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatleriyle hayvan borsasının yolunu tuttu. Yıl içindeki en yoğun günlerini yaşamaya başlayan Hayvan Borsası’nda her keseye uygun kurbanlıklar alıcısını bekliyor.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Elbistan Şubesi’nden alınan bilgilere göre, bu yıl kurban fiyatlarında girdi rakamlarının yükselmesi dolayısıyla bir artış olacak. Geçtiğimiz yıl 17 lira olan dananın canlı kilogramı, bu yıl için 20 lira olacak. Küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyat artışı 2 lira olacak. Geçtiğimiz yıl 16 liradan alıcı bekleyen küçükbaş kurbanlıklar için bu yıl kilo başına 18 lira istenecek. Elbistan’da vatandaşların genel olarak tercih ettiği büyükbaş kurbanlıklarda 1 hisse için ödeyeceği rakam ise, hayvanın durumuna göre değişecek. Büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatı, bin 500 TL’den başlıyor. Küçükbaş hayvanlar da ise fiyat bin lira üzerine çıkıyor.

Elbistan’da küçükbaş ile büyükbaş hayvan sayısında ise sıkıntı olmadığı belirtiliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için küpesi ve diğer resmi evrakları bulunan hayvanları tercih etmeleri isteniyor.

Bin bir güçlükle yetiştirdikleri hayvanlarına alıcı bekleyen besiciler ise, asıl yoğunluğun bayram yaklaştıkta artacağını belirterek, alışverişin az olduğunu söylediler.

Hayvan Borsası’nda binlerce kurbanlık yer alırken, bazılarını fiyatları ise duyanları şaşırtıyor. 1 tonluk canlı ağırlığı ile alıcısını bekleyen danalara 17 bin 500 TL fiyat istenirken, bir başka satıcı da 1,5 yıldır beslediği hayvanına 15 bin TL’den alıcı bekliyor.