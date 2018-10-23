Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Kahramanmaraş'ta oto tamir ve bakım ustaları, kışlık bakım yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet veren oto bakım ve tamir ustaları, yaklaşan kış mevsiminde karşılaşacakları risklere karşı araç bakımlarını geciktirmeden yaptırmalarını istedi.

Aracın marka ve modeline göre bakım fiyatlarının değiştiğini söyleyen ustalar, özellikle triger seti, buji ve ateşleme sitemleriyle radyatöre antifrizin konulması gerektiğini kaydetti.

Araç sahiplerinin dondurucu soğuğa kalmadan oto bakımlarının yapılmasının kendileri için faydalı olacağını söyleyen oto bakım ve tamir ustası Mikayil Göl, “Kış mevsimi nedeniyle araçlarda bulunan ateşleme sistemi, motor yağı, antifriz ve teker bakımları gibi bölümlerde deformeler oluşmasından dolayı iş yoğunluğumuz arttı. Sürücülerin kış gelmeden kışlık bakımlarını yaptırmaları ve hız sınırlarına uymalarını istiyorum. Kışlık bakım fiyatları ise 300 lira ile bin lira arasında aracına göre değişiyor” dedi.