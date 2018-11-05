Aracı ve ehliyeti olmayan görme engelliye trafik cezası

Kahramanmaraş'ta yüzde 70 görme engelli Ahmet Kenardagezer'e trafik cezası kesildi. Görme kaybı nedeniyle ehliyeti ve aracı olmayan ve 9 yıl önce kesilen trafik cezası nedeniyle maaşına bloke konulan Kenardagezer, ceza yazılan kişinin kendisi olmadığını, yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

İş-Kur tarafından kendisine sağlanan geçici işlerde ve boş zamanlarında simit satarak geçimini sağlayan Ahmet Kenardagezer (50), kazancıyla hasta annesine bakıyor.

Annesiyle birlikte yaşayan Ahmet Kenardagezer, bu ay maaşını çekmek için gittiği bankada parasına trafik cezası nedeniyle bloke konulduğunu öğrendi.

Kendisine 2009 yılında Mersin'de ters yön ihlali nedeniyle trafik cezası kesildiğini söyleyen Kenardagezer, ceza makbuzunun 9 yıl sonra tebliğ edildiğini belirtti.

Maaşını alamadığı için mağdur olduğunu kaydeden Kenardagezer, şunları söyledi:

“Trafik cezası 2009 yılında yazılmış. 2009 yılında kesilen ceza için neredeyse 10 yıl neden beklendi? Faizlenmesi mi beklendi? Bu kişi ben değilim. Benim aracım yok. Yazık değil mi. 2 bin lirama el konuldu. Bu durumun hırsızlıktan dolandırıcılıktan bir farkı yok bence. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum, bana yardımcı olmalarını istirham ediyorum. Bana verilen belgede ceza kesilen aracın plaka ve diğer bilgiler yer almıyor. Büyük bir hata var.”