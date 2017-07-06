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06 Temmuz 2017 17:57

Aranan gaspçı parkta yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında 20 yıl 1 ay kesinlemiş hapis cezası olan gaspçı parkta yakalandı.

Aranan gaspçı parkta yakalandı

06 Temmuz 2017 17:57


Alınan bilgiye göre, yurt genelinde yapılan ve Kahramanmaraş’ta da park polisleri tarafından uygulanan denetimlerde, hakkında ‘Konutta ya da eklentilerinde yağma, gasp’ suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis kararıyla 2014 yılından buyana aranan Hasan Karapınar, Dulkadiroğlu Parkı ilçesinde keyif yaparken yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Hasan Karapınar, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.


Park polisi yaptığı kontrollerde, uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis kararıyla aranan Gökhan K.’yi de gözaltına aldı. Park bahçeler çevresindeki araçları da inceleyen polis, 46 BZ 935 plaka araç içerisinde yaptığı aramada kuru sıkıdan çevirme bir adet tabanca ele geçirdi. Derviş K. adlı kişiyi gözaltına alındı.


Kahramanmaraş’ta 4 kişilik 2 timden oluşan ve 12 polisin görev aldığı denetimlerde ayrıca, dilencilik ve çevreyi rahatsız etme gibi olaylara anında müdahale ediliyor.




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