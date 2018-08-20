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20 Ağustos 2018 16:09

Arefe günü pazarlıklar sıkılaştı

Kahramanmaraş’ta arefe günü kurbanlık almak için hayvan pazarlarına giden vatandaşlar, en iyi en ucuz kurbanlığı almak için birbirleriyle yarıştılar.

Arefe günü pazarlıklar sıkılaştı

20 Ağustos 2018 16:09


Kayseri yolu KSÜ kavşağında kurulan kurban pazarında kilogramı 20 ile 25 TL arasında satışa sunulan kurbanlıklar arasında ‘şampiyon’ adını alan 110 kilogram ağırlığındaki keçi 2 bin 100 TL’ye satıldı.


Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde yetiştirdiği kurbanlıkları hayvan pazarında sattıklarını söyleyen besici Cuma Uzun, satışların geçen yıla oranla fazla değişiklik göstermediğini, satışlardan memnun olduklarını söyledi.


Kurbanlık telaşı arasında röportaj yapmaya dahi zamanlarının olmadığını söyleyen vatandaşlar ise mevsim şartlarının üzerinde seyir eden hava sıcaklıkları yüzünden hem kendilerinin hem kurbanlıkların olumsuz yönde etkilendiklerini dile getirdiler.




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