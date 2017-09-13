Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 00:35

Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

Kahramanmaraş’ta bugün ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 68 yaşındaki Kamil Demirci, yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu.

Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

13 Eylül 2017 00:35


Alınan bilgilere göre, bugün öğleden sonra kaybolan 68 yaşındaki emekli Kamil Demirci’in eşi Sevim Demirci akşam saatlerinde polis merkezine kayıp müracaatında bulundu. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp yaşlı adamın yaşadığı Binevler Mahallesi 31. Sokak üzerinde araştırma yaptı. Yaşlı adamın gidebileceği tüm adresleri inceleyen polis ekipleri, Kamil Demirci’nin en son apartman görevlisiyle binanın çatısında görüştüğü tespit etti. Bunun üzerine apartman içinde detaylı arama yapan polis, Kamil Demirci’nin cansız bedenini asansör boşluğunda buldu. Kamil Demirci’nin aşağı inmek için çağırdığı asansör kapısının kabin gelmeden açılmasıyla boşluğa düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Kamil Demirci’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç