Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

Alınan bilgilere göre, bugün öğleden sonra kaybolan 68 yaşındaki emekli Kamil Demirci’in eşi Sevim Demirci akşam saatlerinde polis merkezine kayıp müracaatında bulundu. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp yaşlı adamın yaşadığı Binevler Mahallesi 31. Sokak üzerinde araştırma yaptı. Yaşlı adamın gidebileceği tüm adresleri inceleyen polis ekipleri, Kamil Demirci’nin en son apartman görevlisiyle binanın çatısında görüştüğü tespit etti. Bunun üzerine apartman içinde detaylı arama yapan polis, Kamil Demirci’nin cansız bedenini asansör boşluğunda buldu. Kamil Demirci’nin aşağı inmek için çağırdığı asansör kapısının kabin gelmeden açılmasıyla boşluğa düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Kamil Demirci’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.