Ata yadigarı ellik ve orakla ekin biçiyorlar

Ekinözü ilçesinde, buğday ve arpa ekili alanlardaki hasat işlemi devam ediyor. İlçenin düzlük olan bölümlerindeki arazilerde hasat, son teknoloji biçerdöverlerle yapılırken dağlık bölgelerde ise ekinler yöre halkı tarafından orakla biçiliyor.

Yöre halkının imece usulü ile ellerinde orakla biçmiş oldukları ekin, deste haline getiriliyor. Yığın haline getirilen bu desteler, daha sonra patoza verilerek hasat işlemi tamamlanıyor.

Eline aldığı orakla mahalle sakinleri ile birlikte yaz sıcağına aldırmadan orakla ekin biçen Muhtar Tebernuş Üzüm, ellerinin ve parmaklarının kesilmemesi için geçmişte atalarının da kullandığı ellik taktıklarını belirti. Üzüm, “Maşallah, Allah vermiş de vermiş. Tüm köy toplandı. Yardımlaşma yani. Bir gün sana bir gün bana. Eski usule devam ediyoruz. Ellik orakla buğdayları biçiyoruz. Daha sonra deste haline getiriyoruz. Desteleri patoza veriyoruz. Sapla samanı, daneyi ayırıyoruz” diye konuştu.