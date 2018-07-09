Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 16:55

Ata yadigarı ellik ve orakla ekin biçiyorlar

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde çiftçiler geleneksel yöntemle ekin biçiyor.

Ata yadigarı ellik ve orakla ekin biçiyorlar

09 Temmuz 2018 16:55


Ekinözü ilçesinde, buğday ve arpa ekili alanlardaki hasat işlemi devam ediyor. İlçenin düzlük olan bölümlerindeki arazilerde hasat, son teknoloji biçerdöverlerle yapılırken dağlık bölgelerde ise ekinler yöre halkı tarafından orakla biçiliyor.


Yöre halkının imece usulü ile ellerinde orakla biçmiş oldukları ekin, deste haline getiriliyor. Yığın haline getirilen bu desteler, daha sonra patoza verilerek hasat işlemi tamamlanıyor.


Eline aldığı orakla mahalle sakinleri ile birlikte yaz sıcağına aldırmadan orakla ekin biçen Muhtar Tebernuş Üzüm, ellerinin ve parmaklarının kesilmemesi için geçmişte atalarının da kullandığı ellik taktıklarını belirti. Üzüm, “Maşallah, Allah vermiş de vermiş. Tüm köy toplandı. Yardımlaşma yani. Bir gün sana bir gün bana. Eski usule devam ediyoruz. Ellik orakla buğdayları biçiyoruz. Daha sonra deste haline getiriyoruz. Desteleri patoza veriyoruz. Sapla samanı, daneyi ayırıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç