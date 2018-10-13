Kahramanmaraş'ta son model otomobillerin sergilendiği Auto Show, kapılarını açtı. Sadece üç güne özel cazip fiyatlarla otomobil sahibi olarak ayaklarını yerden kesmek isteyenler, Piazza AVM otoparkında düzenlenen Auto Show'a akın etti.

AVM' nin açık otoparkında otomobillerin sergilendiği etkinliğin açılış kurdelesi; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AVM Müdürü Cezmi Bilge ile törene katılan diğer davetliler tarafından kesildi.

Kahramanmaraş TSO Başkanı Zabun, burada yaptığı açıklamada, ekonomide hareketliliğin sağlanması için ülkesini seven herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirterek, “Böyle bir dönemde Piazza AVM'nin bu güzel etkinliği organize etmesi son derece anlamlı. Bundan dolayı yöneticilere teşekkür ediyorum” dedi.

Zabun, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından konuklarla birlikte tüm stantları tek tek gezerek, otomobilleri inceledi. Stant görevlilerinden bilgi alan Zabun, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve her yıl tekrarlanarak, geleneksel hale getirilmesi planlanan “Auto Show” etkinliğine katılan firmalar, halkın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

14 Ekim pazar gününe kadar gün boyunca saat 13.00 ile 22.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Auto Show'da dünyaca ünlü markaların son model otomobilleri tanıtılıyor. Sadece Auto Show'a özel indirimler ve uygun ödeme seçeneklerinin bulunduğu etkinlik, ayaklarını yerden kesmek isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor.

Çocuklar için trafik parkurunun da yer aldığı etkinlik kapsamında, Off-Road Show da gerçekleştirildi.